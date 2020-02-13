В Беларуси решили изменить государственный герб

13.02.2020, 19:54, Новости дня

В геральдическом совете при президенте Беларуси пришли к выводу о том, что изображение государственного герба нуждается в совершенствовании. Об этом 13 февраля заявил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, сообщает агентство БЕЛТА.

Одним из элементов, которые следует отредактировать, он назвал красную звезду вверху герба.

В том виде, как сейчас выполнена звезда, она применяется в милитаризованной символике и носит воинственный характер; однако Беларусь – миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ своей политики, отметил министр.

«Радио Свобода» отметило еще несколько элементов герба, которые предложено откорректировать. Среди них – изменение изображения земного шара. Сейчас на большей части герба изображены Россия и скандинавские страны. В новой версии большая часть изображения будет отдана Европе, а в центре окажется Беларусь.

Действующий (слева) и проектный гербы Беларуси. Фото: svoboda.org

Современный герб Беларуси был утвержден на референдуме, инициированном президентом Александром Лукашенко в 1995 году. До этого использовался герб «Погоня», принятый в Великом Княжестве Литовском.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Беларуси решили изменить государственный герб

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