Дженнифер Лопес представила собственную коллекцию бюджетных босоножек

13.02.2020, 19:46, Разное

Дженнифер Лопес готовится пойти под венец со своим бойфрендом Алексом Родригесом. А еще она записывает новые хиты, снимает клипы, дает концерты, выступает на телевидении, работает над фильмами, выпускает именной парфюм, косметику и одежду… Теперь бесконечный список ее дел пополнился еще одним. Несколько минут назад Дженнифер представила в Instagram свою первую коллекцию обуви, сама снявшись в рекламном кампейне.

Эта коллекция будет посвящена трем городам, которые стали такой важной частью того, кем я являюсь: Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами,

— говорит Лопес о своей коллекции обуви, продажа которой стартует 16 марта. Цена за пару босоножек, в любимой стилистике певицы — с сексуальными ремешками и на высоких каблуках — составит от 59 до 189 долларов. 

Первые эскизы коллекции Дженнифер Лопес

Звезда объединилась с Camuto Group, чтобы запустить JLO Jennifer Lopez, линию обуви и сумок, которая будет продаваться исключительно в магазинах DSW. 

С самого начала моей карьеры я хотел заниматься всем — музыкой, кино и модой. В моей карьере так много граней, и это то, что я хотел привнести в свою коллекцию с DSW. Мы хотим использовать уличный стиль, который представляет Нью-Йорк, старый голливудский гламур и яркость, характерную для Майами. Люди смогут найти и показать свои разные грани.

— рассказала о коллекции Лопес.

Начиная с сегодняшнего дня официальный сайт ритейлера DSW будет выкладывать различные пары из коллекции, а покупатели смогут настроить себе уведомления и первыми узнать, когда их фавориты появятся в продаже, а также получить возможность предзаказа. Помимо основной — весенне-летней коллекции 2020 года, весной будет представлена капсульная линейка с пятью особенными экземплярами, вроде босоножек с кристаллическими каблуками и другим. 

По словам Дженнифер, на творческие эксперименты ее побудил ее недавний выход в платье Versace. «Жизнь не заканчивается в 20!,» — поняла она и решила, что теперь хочет еще больше вдохновлять женщин на эксперименты со стилем. 



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Дженнифер Лопес представила собственную коллекцию бюджетных босоножек

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