Лето посреди зимы: как Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают в Омане

13.02.2020, 19:46, Разное

В августе прошлого года актер Максим Виторган и певица Нино Нинидзе, еще не комментируя свои отношения официально, отправились в свой первый совместный отпуск. Вместе с детьми от прошлых браков они отдохнули на Крите и все это время активно делились происходящим в своих социальных сетях. Спустя полгода влюбленные снова собрали чемоданы и в преддверии Дня Святого Валентина улетели уже в совсем другие края. Пару дней назад Максим и Нино приземлились в Маскате — столице Омана, государства на побережье Персидского залива.

Уже в статусе пары они исследуют неизвестные края и восхищаются местной природой:

О… Оман. Я не верю своим глазам…! Покинув Маскат, море… поехали в горы. Все выше и выше… совершенно не представляя, что могло нас там ожидать. Приехав, усердно смотрела под ноги, так как местность скалистая… и подняв глаза… сердце сжалось! Такая величественная красота природы… что скорей ожидаешь резкого пробуждения…!! Я всегда очень высокомерно считала, что меня, грузинку, никакие горы не удивят… но нээээээээээт!! Я безумно благодарна вселенной, что смогла это все увидеть и впустить с открытым сердцем,

— восторженно написала Нино в Instagram.

Известно, что пара поселилась в отеле на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря с видом на горы Аль-Хаджар. Каждый день они ездят по горам в поисках интересных мест, а во второй половине дня нежатся в бассейне.

Невероятной красоты место в сочетании с совершенно восхитительным отелем. Эстетическое наслаждение внутри и снаружи. Продумано все. От дизайна интерьеров, решения пространства, сантехники, белья, изысканной и вкусной (это не всегда одно и то же) еды до таких мелочей как каньон, закат и цепляющиеся за горы облака. Хочется молчать, смотреть и медитировать. Здесь, как нам сказали, перебывала куча президентов и всяких сильных мира сего. Но есть ощущение, что здесь не сего мира, в принципе. Сюда бы на недельку в тишину и уединение. Но… нет нам покоя… у нас на весь Оман — неделя ;-)))

-вторит ей Максим, сожалея, что на отпуск у них есть не так много времени, как хотелось бы.

Максим Виторган и Нино Нинидзе

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)11 Фев 2020 в 11:13 PST

Напомним, о романтических отношениях Максима и Нино начали говорить с лета 2019 года, с тех самых пор, как вместе они появились на премьере фильма Ян Гэ «Троица» в «Гараже». После нее — уже на премьере спектакля «Земля Нод» — по словам очевидцев, они не стеснялись проявлять чувства. Тогда снимки держащихся за руки Максима и Нино разлетелись по сети. Но впервые Нино и Максим как пара появились на премьере фильма «Гив ми либерти» в конце июля. Позже они перестали скрывать свои отношения и в соцсетях: в день рождения Нино Максим опубликовал у себя в сторис фотографию именинницы, на которой та была изображена в домашней обстановке и топлес. А в канун Нового года он объявил, что после развода и начала романа с Нино «лишь начал жить».