«Время не щадит никого»: постаревшая Подольская вызвала разочарование

13.02.2020, 19:44, Разное

Бурную реакцию фанатов вызвала новая фотография Натальи Подольской, которой поделился певец в своем микроблоге. В подписи к посту было лаконичное признание. «Скучаю очень», – поделился грустью артист. Вроде бы простой снимок вызвал невероятную реакцию подписчиков, причем негативную. 

В комментарии посыпались нелестные высказывания о внешности женщины. Многие заподозрили жену Преснякова в пластике. Также комментаторы отметили, что Наталья Подольская заметно постарела. «Я подумала,  что это Ветлицкая, настолько вы себя состарили», «После операций только по фамилии узнать можно, кто это», «Как будто не она», «Нос переломан», «Время, ты не щадишь никого», – написали фанаты. 

Однако нашлись и те, кто заступился за жену любимого артиста. Некоторые коршунами набросились на всех, кто посмел сказать хоть слово в адрес девушки. «Зашла тут к некоторым на страницу, которые пишут, а там посредственность, обычная баба, серость. Безграмотные подписи своих собственных фотографий (это я про русский язык). И вот эти люди еще кидают какие-то реплики в адрес известных людей!» – выразила свое мнение одна из поклонниц Преснякова. Девушку многие поддержали. 

Кстати, недавно артист выложил милое фото с мамой из архивной подборки. Возможно, у мужчины сейчас меланхоличное настроение, но, может, для безопасности своей семьи певцу стоит поменьше делиться сокровенным. 



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«Время не щадит никого»: постаревшая Подольская вызвала разочарование

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