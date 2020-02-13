Слушателя «школы губернаторов» назначили врио главы Калужской области

13.02.2020, 19:44, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назначил слушателя третьего потока программы кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Владислава Шапшу врио губернатора Калужской области, действующими главами регионов стали уже 27 слушателей и выпускников программы.

«Владислав Шапша хорошо знает особенности региона, имеет большой опыт работы на различных позициях в органах государственной власти. Он родился в Калужской области, работал в Администрации города Обнинска и Администрации губернатора региона, в Территориальной избирательной комиссии г. Обнинска. Последние 5 лет Владислав Валерьевич возглавлял Администрацию города Обнинска. С июня 2019 года он проходит обучение на третьем потоке программы кадрового управленческого резерва. Уверен, что полученные знания и навыки пригодятся ему в работе. Желаем ему успехов на новой ответственной должности!», – приводятся слова директора ВШГУ, гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Всего за три потока программы кадрового управленческого резерва 24 ее слушателя были избраны главами регионов России, еще трое работают временно исполняющими обязанности губернаторов, сказал Алексей Комиссаров. Четыре выпускника и слушателя в настоящее время являются министрами правительства, один – генеральным прокурором России. Многие участники программы получали назначения во время обучения. 27 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров.

Программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) по развитию кадрового управленческого резерва разработана ведущими вузами, корпоративными университетами и инновационными центрами. Программа запущена в 2017 году по поручению Президента РФ Владимира Путина на базе ВШГУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач.

Первый выпуск программы прошел в апреле 2018 года, второй – в апреле 2019 года. В июне 2019 года стартовал третий поток программы.

В четверг Путин подписал указ о принятии отставки губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.