СБУ объявила двум боевикам группировки «Сомали» о подозрении в обстрелах Авдеевки в 2015 году

13.02.2020, 19:42, Новости дня

Служба безопасности Украины объявила о подозрении боевикам группировки «Сомали» террористической организации «ДНР» в обстрелах Авдевки Донецкой области 26 января 2015 года. Об этом 13 февраля сообщил пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что Авдеевку обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» из временно оккупированной территории Донецкой области.

«Согласно выводам комплекса экспертиз, террористы вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая. Во время теракта было выпущено не менее 70 таких снарядов», – сообщили в СБУ.

В результате обстрела погибло двое мирных жителей, еще двое получили ранения. Также были повреждены или разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

«Избежать гораздо большего количества жертв удалось лишь из-за предварительного обстрела террористами города из ствольной артиллерии. Большинство жителей Авдеевки оставалась в бомбоубежищах», – добавили в спецслужбе.

По данным следователей СБУ, в обстрелах Авдеевки непосредственно участвовали два боевика группировки «Сомали».

«Гаубичной батареей командовал «гвардии подполковник» с позывным Море, который непосредственно оказывал необходимые для прицеливания расчеты и координаты. Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» выполняла указания своего главаря по кличке «Академик». Он после согласования обстрелов с командиром «Сомали» Гиви (террорист Михаил Толстых. – «ГОРДОН») отдавал команду открыть огонь», – рассказали в пресс-центре.

В СБУ отметили, что о причастности этих террористов к обстрелам свидетельствуют и перехваченные разговоры.

«Следователи СБУ задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения боевиками бандформирования этого преступления против мирного населения», – говорится в сообщении.

Боевику с прозвищем Море объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации), ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 3 ст. 258 (теракт), п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Терррористу с позывным Академик объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 258 (теракт), п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Обеих боевиков украинские правоохранители объявили в розыск.

В СБУ отметили, что всего расследуют 30 эпизодов обстрелов Авдеевки боевиками.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.