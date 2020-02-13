В Кремле высказались о «чудесах социологической изощренности»

13.02.2020, 19:37, Новости дня

Социологические исследования не всегда дают достоверную картину, формой и характером вопросов зачастую могут «играть как в наперстки», сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так в Кремле прокомментировали данные Киевского международного института социологии и российского «Левада-Центра» о том, что отношения россиян и украинцев друг к другу ухудшилось, передает ТАСС.

Песков отметил, что не знает, как именно проводился опрос – какой был характер вопросов, их форма и последовательность. По его словам, социологический инструментарий «может не всегда давать достоверную картину».

Он напомнил, что недавно жаркую дискуссию среди социологов вызвали результаты опроса об уровне доверия президенту РФ Владимиру Путину.

«Там начались и даже обвинения в манипулировании. Очевидно, что этим инструментарием можно зачастую играть как в наперстки», – сказал Песков.

Представитель Кремля воздержался от комментирования результатов опросов по Украине, подчеркнув, что он не знает, «насколько это достоверное исследование».

«Я не знаю, кого спрашивали, какая выборка, где, в каких регионах, как спрашивали, что за фокус-группы», – сказал он, добавив, что в этом можно проявить «чудеса социологической изощренности».

Ранее политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД по поводу опроса об уровне доверия Владимиру Путину отметила, что «Левада-центр» не впервые предпринимает попытку манипуляции общественным мнением.

В свою очередь руководитель фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон подробно проанализировал результаты опроса «Левада-центра» и подчеркнул, что за последние полтора года никаких заслуживающих внимания колебаний по вопросам доверия и оценке деятельности Путина не было. По его словам, какие-либо изменения происходили под влиянием случайных причин, в том числе и погоды.