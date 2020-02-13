Памятник Шираку осквернили в Ницце

13.02.2020, 19:37, Новости дня

Вандалы осквернили памятник французскому политику Жаку Шираку, возглавлявшему Францию с 1995 по 2007 год, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Прованс», двухметровая скульптура была установлена в Ницце недалеко от городской набережной. Торжественная церемония открытия памятника прошла 8 февраля при участии мэра Ниццы Кристиана Эстрози и дочери бывшего французского президента Клод Ширак.

Спустя несколько дней местные жители обнаружили, что у скульптуры были отбиты два пальца. Мэрия Ниццы пообещала, что реставрационные работы будут проведены 13 февраля, передает ТАСС.

С помощью камер видеонаблюдения удалось идентифицировать пятерых злоумышленников. Полиция в ближайшее время проведет их допрос.



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Памятник Шираку осквернили в Ницце

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