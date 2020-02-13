В ОП поддержали идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий РФ

13.02.2020, 19:37, Новости дня

«Некоторые оппоненты нашей страны до сих пор не смирились с позицией РФ по вопросам Курильских островов и Крыма», – сообщила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Екатерина Курбангалеева, комментируя инициативу закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениями, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, политолог Екатерина Курбангалеева назвала заслуживающей внимания инициативу закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.

«Некоторые оппоненты нашей страны до сих пор не смирились с позицией РФ по вопросам Курильских островов и Крыма. Смириться они не могут по разным причинам, но в целом они считают, что это вопрос времени: рано или поздно позиция Москвы, якобы, может быть пересмотрена», – отметила эксперт.

«Предложение хорошее. Почему бы и нет? Вопрос в том, как оно может быть сформулировано, но тут уже юристам виднее. Но неотъемлемость территорий России, как и любой уважающей себя страны, – это базовая норма», – заключила Курбангалеева, напомнив, что «президент однозначно сказал о том, что он не подпишет поправки в Конституцию, если они не будут поддержаны гражданами страны в ходе всероссийского голосования».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что ему нравится идея актера и режиссера Владимира Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий страны.

«У нас, конечно, переговоры с партнерами проходят по некоторым вопросам (относительно территорий России), но сама по себе идея мне нравится. Юристов попросим сформулировать должным образом», – сообщил Путин.

До этого Машков отметил, что есть опасения относительно попыток некоторых стран забрать у РФ Курилы, Крым или Калининград. 

«В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока. И увидел у людей некоторые опасения, связанные с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что, пока Путин президент, они ничего не могут сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется – прекрасная формулировка – «окно возможностей», возможность забрать себе, например, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается даже к Калининграду. Могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и поправят, но мне кажется, что было бы неплохо сформулировать в Конституции запрет на отчуждение территории России. Отдавать нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», – сказал Машков.



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В ОП поддержали идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий РФ

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