Историк назвал полемику о важной роли США в ВОВ информационной войной против РФ

13.02.2020, 19:30, Разное

Историк Евгений Гурьев из СПБГУ назвал полемику о важной роли США в ВОВ информационной войной против РФ. Он сообщил, что американская сторона с 1933 года получала постоянные заказы на вооружение с растущим оборотом, ввиду чего сама Вторая мировая война была крайне выгодна этой стране.

Власти США обсуждают тему спада экономики после поставок вооружений. Историк отмечает, что действия совершались в рамках поддержки боеспособности союзников. При этом США затягивали поставки вооружений для СССР без какой-либо логической причины. Большинство поставок по ленд-лизу отдавалось Великобритании.

Историк отмечает, что сегодня вопрос и обсуждения поднялись, как часть информационной войны против РФ. Активизация обсуждений возникла в преддверии 75 лет Победы, пишет Newinform.