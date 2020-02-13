Составлен топ-10 самых востребованных авто на вторичном рынке РФ

13.02.2020, 19:30, Разное

Составлен топ-10 наиболее востребованных транспортных средств на вторичном рынке РФ. По версии портала Drom.ru, лидером списка является KIA Rio.
Все модели в составе рейтинга сформировали на вторичном рынке традиционную для них «нормальную цену». Речь идёт о диапазоне стоимости, в рамках которой реализуются авто с различным уровнем износа и общей комплектацией. За KIA Rio просят порядка 445-850 тысяч рублей в зависимости от пробега. Продать авто можно в течение 11,5 дня.

На второй строчке находится Hyundai Solaris. Продать модель можно примерно за 12,1 дня. Стоимость в зависимости от конкретного состояния и комплектации колеблется в рамках 410-845 тысяч рублей. На третьем месте располагается LADA Granta. Реализовать модель на вторичном рынке можно примерно за 13 дней при стоимости 245-475 тысяч рублей.

Помимо указанных моделей, в список наиболее ликвидных включили: Renault Logan, Mazda 3, Volkswagen Polo, Datsun on-DO, LADA Priora, KIA Ceed, Nissan Almera.



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Составлен топ-10 самых востребованных авто на вторичном рынке РФ

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