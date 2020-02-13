Психолог: Избившая таксиста пассажирка нуждается в помощи

13.02.2020, 19:30, Новости дня

У пассажирки такси, которая накричала на водителя и требовала отвезти ее до места назначения, отсутствует внутренний контроль, а люди с подобными вспышками агрессии могут быть опасны, сообщила газете ВЗГЛЯД психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова.

В Сети появилось видео, где пассажирка на повышенных тонах требует от водителя не медлить и быстро довезти ее до места, при этом обзывая его. В результате таксист ехать отказался и попросил девушку отменить заказ. Позже автор объяснил, что снимал происходящее для последующей защиты от жалоб пассажирки.

«Это состояние такого выброса, эмоционального аффекта, мы наблюдаем срыв. Нервный срыв может иметь разные корни: накопившаяся хроническая усталость или какая-то ошарашивающая информация. Но что бы с этой пассажиркой ни случилось, ее поведение говорит о низком уровне культуры. У человека просто отсутствует внутренний контроль», – говорит Полянова.

С каждым происходили какие-то вещи, которые выбивали из колеи, но есть определенные рамки, которые не позволяют переходить грань разумного, говорит психолог. Позволяя себе такое поведение со случайным человеком, пассажирка рассчитывает на то, что он не сможет ей ответить.

«Этот всплеск агрессии говорит о том, что нервная система крайне напряжена, она уже в таком хорошем хроническом неврозе и совершенно не ощущает своих границ», – анализирует Полянова.

Такие люди, могут быть склонны нарушать закон, считая, что им можно все, но громче всех кричат, когда против них произошло какое-то нарушение, вспоминая тот самый закон, полицию, государство, объясняет психолог.

«Эти вспышки агрессии, скорее всего, будут сопровождать ее всю жизнь, это стиль и способ функционирования ее нервной системы. Такие люди могут быть опасны, потому что вспышка может случиться на ровном месте. Подобное поведение – не норма. Человеку требуется терапевтическая помощь», – резюмировала Полянова.

Реакцию водителя на данный инцидент психолог оценила как самую правильную, так как он профессионально гасил вспышки агрессии.

В начале 2020 года СМИ сообщили, что петербуржец напал на таксиста в Белоруссии и сломал ему челюсть из-за того, что водитель сообщил о повышенном «новогоднем тарифе», установленном работодателем.



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Психолог: Избившая таксиста пассажирка нуждается в помощи

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