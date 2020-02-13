В Петербурге пациентка сбежала из коронавирусного карантина. Теперь на неё подали в суд

13.02.2020, 19:30, Новости дня

В Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербург (Россия) поступил иск от Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к россиянке Алле Ильиной. Об этом 13 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Как пишет «Настоящее время», Ильина прилетела из Китая 30 января. В аэропорту ей посоветовали при малейших проблемах со здоровьем обращаться к врачам. 4 февраля у нее заболело горло, и после вызова «скорой» к ней пришла комиссия из Роспотребнадзора и отправила ее на 14-дневный карантин, хотя, по ее словам, ей обещали, что он продлится один день.

7 февраля Ильина сбежала с больницы, замкнув электроцепь и взломав замок, сообщает «Фонтанка».

Теперь же главный санврач Петербурга требует, чтоб Ильину принудительно поместили под карантин в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.