В Петербурге пациентка сбежала из коронавирусного карантина. Теперь на неё подали в суд

13.02.2020, 19:30, Новости дня

В Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербург (Россия) поступил иск от Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к россиянке Алле Ильиной. Об этом 13 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Как пишет «Настоящее время», Ильина прилетела из Китая 30 января. В аэропорту ей посоветовали при малейших проблемах со здоровьем обращаться к врачам. 4 февраля у нее заболело горло, и после вызова «скорой» к ней пришла комиссия из Роспотребнадзора и отправила ее на 14-дневный карантин, хотя, по ее словам, ей обещали, что он продлится один день.

7 февраля Ильина сбежала с больницы, замкнув электроцепь и взломав замок, сообщает «Фонтанка».

Теперь же главный санврач Петербурга требует, чтоб Ильину принудительно поместили под карантин в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Петербурге пациентка сбежала из коронавирусного карантина. Теперь на неё подали в суд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Гурцкая призвала к реформам в сфере насилия над детьми

16.12 / В ДНР и ЛНР заявили о стремлении Зеленского узурпировать власть

24.01 / Милованов опубликовал в Facebook фото с Королевской. Комментаторы интересуются, когда министр встретится с Януковичем

29.12 / Известно, как на здоровье человека влияет продолжительный отдых

28.12 / Минобороны сообщило о завершении испытаний ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»

14.01 / «Я не назначаю себе премию». Витренко объяснил вознаграждение для топ-менеджеров «Нафтогазу»

08.01 / Аэропорт Одессы эвакуировали из-за ворвавшегося в здание мужчины в балаклаве

05.02 / Последний министр обороны СССР награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

11.02 / В Конституции пропишут пожизненный статус сенатора для бывших президентов

12.02 / В мире: Зачем Макрон возрождает «Веймарский треугольник»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика