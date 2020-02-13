В московском метро после падения под поезд погиб пассажир

13.02.2020, 19:30, Новости дня

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В столичном метрополитене на станции "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии под прибывающий поезд упал пассажир. В результате инцидента мужчина погиб.

Падение произошло около 18:38. Сразу после случившегося были приняты меры по извлечению человека из-под поезда. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов по Люблинско-Дмитровской линии. В настоящее время движение восстановлено.



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В московском метро после падения под поезд погиб пассажир

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