В Мексике археологи прошли по пути майя «в загробный мир»

13.02.2020, 19:30, Разное

В ходе исследований, проводившихся археологами в районе Плая-дель-Кармен (Мексика), в пещере был обнаружен «храм сталагмитов». Во времена майя он считался путём в загробный мир.

Археологические раскопки в данном месте начались ещё в конце лета минувшего года. В ходе работ специалисты обнаружили одну из пещер, являющуюся лишь частью разветвлённой подземной сети памятников древности. Согласно сказаниям цивилизации майя, храм сталагмитов – священный вход в загробный мир, где живые могли принести подношения и пообщаться с духами ушедших предков. Также считалось, что это место – «колыбель» богов, покровительствовавших стихиям, торговле и плодородию. В пещере археологи сделали ряд находок – артефакты, наскальные рисунки, алтарь, глиняные и костяные предметы. По словам исследователей, часть храма затоплена водой, но им удалось изучить оставшиеся сухими зоны.

Так, оказалось, что алтарь располагается в 20 метрах от входа, причём на нём обнаружены следы механических повреждений, которые могут указывать на перемещение места поклонения. Рядом найден нож и человеческие зубы, что может свидетельствовать о жертвоприношениях. В дальнейшем археологи продолжат работу в пещере и более детально изучат вход в «загробный мир».