Возможны ли новые санкции против Москвы?

13.02.2020, 19:30, Новости дня

Администрация президента США продолжает политику поддержки оппозиции в Венесуэле во главе с ее лидером Хуаном Гуайдо, которого США признают временным легитимным президентом страны, в противовес находящемуся у власти правительству Николаса Мадуро. После того, как Хуан Гуайдо стал гостем президента Трампа во время его ежегодного доклада о положении дел в стране, появилась информация со ссылкой на источники в администрации, что США рассматривают возможность введения новых санкций против «Роснефти» за ее операции с венесуэльской нефтью в обход действующего эмбарго. Спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс заявил, что «продолжающаяся поддержка Мадуро больше не останется без последствий», а советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал поддержку режима Мадуро «аморальной», отметив, что «США, скорее всего, в ближайшее время примут меры по этому вопросу».

Возможны ли новые санкции против «Роснефти»?

Как пишет “Вашингтон пост”, «Роснефть» может приобретать до 80% венесуэльской нефти в обход американским санкциям – либо по цене значительно ниже рыночной, либо в качестве погашения выданного ранее россиянами кредита. По оценке вашингтонского издания, дальнейшая перепродажа венесуэльской нефти на мировой рынок, может приносить «Роснефти» до 120 млн долларов прибыли в месяц, а для властей в Венесуэле это является основным источником дохода после того, как в январе 2019 года США ввели эмбарго на венесуэльскую нефть.

Вашингтон уже в течении длительного времени применяет санкции против правительства в Венесуэле, включая персональные санкции против Николаса Мадуро и ряда чиновников его правительства, запрет на продажу американскими компаниями оружия Каракасу и ряд секторальных санкций. Президент Трамп расширил ранее имеющиеся санкции, в том числе запретив американским компаниям покупать нефть у венесуэльского государственного нефтяного концерна PDVSA. Также, президент США издал указ о возможности наложения санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, «которые помогают или поддерживают правительство Мадуро», что означает возможность введения вторичных санкций в отношении иностранных энергетических компаний, работающих с PDVSA. Так, в марте 2019 года Вашингтон наложил санкции на российско-венесуэльский банк «Еврофинанс Моснарбанк», который, по данным администрации США, переводил Каракасу финансовые средства, вырученные от продажи нефти. США ввели санкции против правительства Мадуро, считая его диктаторским и коррупционным режимом, который систематически нарушает права человека. Временного президента Хуана Гуайдо, который стремятся восстановить демократию в стране, поддерживают также десятки стран региона.

В отношении ведения бизнеса с PDVSA, были, однако, введены некоторые исключения, в частности, для американской энергетической компании Chevron. Американский концерн наряду с «Роснефтью», индийским концерном Reliance, испанской компанией Repsol остаются бизнес-партнерами Каракаса, и в отношении них США до сих пор не осуществили угрозу введения вторичных санкций.

«“Роснефть” поддерживает Венесуэлу, продолжая экспортировать нефть PDVSA, несмотря на санкции США, – говорит аналитик Stratfor Сим Тэк (Sim Tack). – Вокруг PDVSA происходят и другие сомнительные сделки, но “Роснефть”, безусловно, является одним из ключевых игроков, который продолжает в глазах США нелегальную торговлю нефтью».

Россия не раз заявляла, что нефть, которую она экспортирует из Венесуэлы, не подлежит санкциям США, так как они ограничивают американские компании и частные лица от ведения бизнеса с правительством Венесуэлы и концерном PDVSA. Роснефть заявляла, что компания работает «в соответствии с международным правом и действующими рыночными контрактами, заключенными задолго до введения США односторонних санкционных ограничений», а действия администрации США направлены на «создание преференций отдельным компаниям и монополизации рынка в пользу конкретных игроков, связанных с администрацией США». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что он планирует подачу международного иска против США за ущерб, нанесенный венесуэльским компаниям, в частности попавшей под санкции государственной авиакомпании Венесуэлы.

Комментарии экспертов

Политолог-экономист «Атлантического Совета» Андерс Ослунд (Anders Åslund) считает маловероятным введение санкций в отношении «Роснефти», так как это может оказать слишком серьезные последствия на мировой рынок нефти. Также, как напоминает эксперт, «Роснефть» уже частично находится под американскими санкциями, в частности под ограничениями зарубежного заимствования не более чем на 30 дней.

Санкции в отношении этой компании действуют с 2014 года, когда администрация Обамы наложила запрет на поставку «Роснефти» американскими компаниями товаров и технологий, что могло затруднить добычу нефти и разработку новых месторождений российской компанией. Под персональными санкциями находится и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Следующим санкционным шагом было бы полное исключение “Роснефти” из транзакций в долларах США, – говорит Андерс Ослунд. – Но после случая с “Русалом” мы видим, что некоторые компании слишком большие, чтобы налагать на них такие санкции».

«Возможно, что они найдут какое-то решение, но не полномасштабные санкции на “Роснефть”, потому что добыча ею нефти составляет почти пять миллионов баррелей в день, – добавляет экономист. – Если пять миллионов баррелей в день исчезнет с мирового рынка, то цена на нефть взлетит до небес».

Сим Тэк согласен с тем, что новые санкции на «Роснефть» могут иметь серьезный побочный эффект, однако он отмечает, что США все-же вполне могут предпринять некоторые шаги.

«Очень интенсивные санкции, которые сделают ведение бизнеса с “Роснефтью” для американских компаний или, потенциально для всего мира, нелегальным, будут иметь крайне негативное влияние на мировые рынки нефти, экономику и даже на стабильность самой России, – говорит аналитик. – Более умеренные санкции, которые, например, могли бы ограничить доступ “Роснефти” к заимствованию на международных рынках или получение кредитов от международных учреждений, вероятно, могут оказать влияние на “Роснефть” и, как следствие, на поведении России, не приведя при этом к дестабилизации глобального нефтяного рынка».

Вместе с тем, по мнению аналитика, чем более нерешительными будут санкционные меры, тем менее эффективными они окажутся, по крайней мере в краткосрочной перспективе: «Чем более осторожными они будут, тем меньше вероятность того, что удастся заставить “Роснефть” полностью прекратить связи с Венесуэлой».

Бывший заместитель министра финансов РФ, также ранее занимавшим пост первого заместителя председателя правления Центрального банка России, экономист Сергей Алексашенко подчеркивает, что ввод санкций, по сути, является решением президента Трампа, поэтому то, какие меры могут быть выбраны, и будут ли санкции против «Роснефти» введены – предсказать достаточно сложно. Как отмечает эксперт, если администрация президента США выберет такие мягкие шаги, как персональные санкции против физических лиц, то эффект от них будет минимальный, в то время как полномасштабные санкции на запрет финансовых транзакций с «Роснефтью», производящей 40% от объема российской и 4% от нефти мировой, будет существенным.

«Санкции из ада»



Тем временем в Конгрессе, наряду с другими санкционными законопроектами, находится на рассмотрении и представленный в феврале прошлого года сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (Lindsey Graham) и сенатором-демократом Робертом Менендесом (Robert Menendez) обновленный законопроект «Защита американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Сенатор Грэм называл данную санкционную инициативу санкциями «из ада», так как она предусматривает достаточно широкие и жесткие меры, в том числе в отношении российских банков, суверенного долга России и дальнейшие санкции против российского нефтегазового сектора.

В декабре прошлого года Комитет по международным отношениям Сената США под председательством сенатора-республиканца Джеймса Риша (James Risch) проголосовал за принятие этого законопроекта 17 голосами «за» и пятью – «против». Пока что, однако, остается неясным, когда законопроект может быть вынесен на голосование полного состава Сената и получит ли он одобрение законодателей. Если это произойдет, законопроект должен быть направлен президенту Трампу, который может либо подписать его, либо наложить вето.

«DASKA, в конечном итоге, может быть принята в Конгрессе в той или иной форме. Но важно помнить, что такие законопроекты часто меняются в процессе рассмотрения, –говорит Сим Тэк, напомнив, что первая версия этого законопроекта, представленная в 2018 году, не продвинулась в Конгрессе. – Так что, не исключено, что этот законопроект может быть смягчен по многим аспектам, став в итоге гораздо менее жестким».

По мнению Андерса Ослунда, принятие законопроекта DASKA Конгрессом маловероятно. Как отмечает эксперт Атлантического Совета, это может произойти, «только если Трамп действительно неправильно себя поведет, как он сделал в Хельсинки» во время встречи с президентом Владимиром Путиным в июле 2018 года. Тогда политики и законодатели США были возмущены тем, что президента США не стал оспаривать слова российского президента о невмешательстве Москвы в американские президентские выборы 2016 года, что противоречило выводам ряда американских спецслужб.

Сергей Алексашенко подчеркивает, что даже в случае принятия законопроекта DASKA, остается под большим вопросом, будет ли он подписан президентом Трапом . Даже если это и произойдет, полагает экономист, реальное исполнение положений законопроекта не гарантировано, как было, в частности, с принятым и подписанным президентом Трампом в 2017 году «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

«Администрация не хочет иметь дело с потенциальными экономическими последствиями жесткого законопроекта», – согласен с ним и аналитик Stratfor Сим Тэк.