Сбежавшая из больницы пациентка Алла Ильина избежала встречи с санитарами и полицией

13.02.2020, 19:30, Новости дня

Сотрудники управления Роспотребнадзора вместе с работниками полиции пытались проникнуть в квартиру петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из Боткинской больницы с подозрением на коронавирус COVID-19, чтобы увезти ее обратно.

Об этом рассказала корреспондент ВГТРК Салима Зариф в прямом эфире программы "60 минут".

Журналист сообщила, что девушка не открыла дверь. Алла позвонила своему адвокату. Пока он ехал к Ильиной — санитары уже "испарились".

Как отметила Зариф, Алла Ильина очень "непростая и любопытная девушка". И она по-прежнему уверена в своей правоте.

По информации собкора, в суд был подан иск о принудительной госпитализации девушки. Однако адвокат Аллы Ильиной Виталий Черкасов считает, что она не попадает ни под административную, ни под уголовную ответственность.

В конце января девушка вернулась в Санкт-Петербург из Китая, где сейчас отмечается вспышка нового вида вирусного заболевания. 6 февраля Ильина была госпитализирована в инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Однако на следующий день Алла Ильина, взломав электронный замок, самовольно покинула больницу.