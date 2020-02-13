Сбежавшая из больницы пациентка Алла Ильина избежала встречи с санитарами и полицией

13.02.2020, 19:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Сотрудники управления Роспотребнадзора вместе с работниками полиции пытались проникнуть в квартиру петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из Боткинской больницы с подозрением на коронавирус COVID-19, чтобы увезти ее обратно.

Об этом рассказала корреспондент ВГТРК Салима Зариф в прямом эфире программы "60 минут".

Журналист сообщила, что девушка не открыла дверь. Алла позвонила своему адвокату. Пока он ехал к Ильиной — санитары уже "испарились".

Как отметила Зариф, Алла Ильина очень "непростая и любопытная девушка". И она по-прежнему уверена в своей правоте.

По информации собкора, в суд был подан иск о принудительной госпитализации девушки. Однако адвокат Аллы Ильиной Виталий Черкасов считает, что она не попадает ни под административную, ни под уголовную ответственность.

В конце января девушка вернулась в Санкт-Петербург из Китая, где сейчас отмечается вспышка нового вида вирусного заболевания. 6 февраля Ильина была госпитализирована в инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Однако на следующий день Алла Ильина, взломав электронный замок, самовольно покинула больницу.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Сбежавшая из больницы пациентка Алла Ильина избежала встречи с санитарами и полицией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Адвокат: Водонаеву нельзя наказать за слабоумие

10.02 / Мнения: Дональд Трамп добьет демократов

19.12 / По делу супругов Грищенко правоохранители задержали предполагаемого организатора убийства

27.12 / На борту потерпевшего в Казахстане крушение самолета было двое украинцев

23.01 / Из мэрии Москвы отозвали согласованную заявку на митинг против поправок в Конституцию

16.12 / Марина Порошенко заявила об уходе с поста главы Украинского культурного фонда из-за давления со стороны Офиса президента

06.02 / Демьян Кудрявцев заявил, что прекратил быть владельцем «Ведомостей» еще год назад

17.12 / «Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар» для иностранных фильмов

19.12 / Эксперт объяснил, почему Зеленский не знает об авиаударах ВСУ по жителям Донбасса

13.12 / Фигурантка дела Шеремета Кузьменко заявила о нарушении принципа презумпции невиновности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика