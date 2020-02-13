«Пока я президент, у нас не будет родителя №1 и №2». Путин об однополых браках

13.02.2020, 19:28, Новости дня

«Пока я президент у нас не будет родителей один и два – у нас будут папа и мама». Такими словами Владимир Путин прокомментировал предложение включить в текст Конституции РФ пункт о «традиционных семьях».

Это заявление Путин сделал 13 февраля на встрече рабочей группы по подготовке поправок. Вопрос об однополых семьях задала депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина. Она отметила, что еще 10 лет назад никто не мог представить, что на смену словам «мама и папа» могут прийти понятия «родитель №1 и родитель №2», а это «реальность в некоторых странах».

Путин в ответ заметил, что если брак – это действительно союз мужчины и женщины, то с семьей «немножко по-другому», поскольку существуют, к примеру, неполные семьи.

На встрече 13 февраля Владимир Путин также согласился с предложением включить в Конституцию пункт об индексации зарплат. Кроме того, он предложил провести всенародное голосование по законопроекту в будний день, который для этого специально объявят выходным.