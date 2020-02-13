Больше миролюбия и меньше России. Как изменится герб Беларуси

13.02.2020, 19:28, Новости дня

В парламент Беларуси внесен законопроект об изменениях в герб страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра юстиции Беларуси Олега Слижевского.

По словам министра, изменения призваны привести герб «в соответствие с миролюбивым характером государства».

Как отмечает белорусская служба Радио Свобода, изменения затронут изображение красной звезды на гербе, а также изображение земного шара: сейчас на большей части глобуса на гербе изображены Россия, Финляндия и скандинавские страны. В новой версии Беларусь окажется в центре, и большая часть изображения будет отдана европейским странам.

После принятия изменений в законодательство о государственных символах парламентом будет определен период для замены старой символики на новую. Действующая в настоящее время государственная символика — флаг и герб были одобрены на республиканском референдуме 14 мая 1995 года.

 



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Больше миролюбия и меньше России. Как изменится герб Беларуси

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