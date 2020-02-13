«Твиттер»и «Фейсбук» оштрафовали на 4 миллиона рублей из-за личных данных россиян

13.02.2020, 19:26, Разное

Мировой суд Москвы оштрафовал социальные сети «Твиттер» и «Фейсбук» на четыре миллиона рублей. Их обвинили в нарушении закона о персональных данных, сообщает РИА Новости.

Соответствующий иск подал Роскомнадзор, который неоднократно просил компании перенести серверы с данными российских пользователей в Россию. Как уточняет «Царьград», представители «Фейсбук» и «Твиттера» так и не явились в суд. Огромный штраф они обязаны оплатить в течение 60 дней.



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«Твиттер»и «Фейсбук» оштрафовали на 4 миллиона рублей из-за личных данных россиян

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