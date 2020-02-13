МВД заявило о проверке всех СМИ на пропаганду наркотиков

13.02.2020, 19:26, Новости дня

МВД РФ начало проверку всех СМИ, в том числе «Медузы», «Радио Свободы» и ВВС, на предмет пропаганды наркотиков, сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов.

«Все материалы проверяются на пропаганду наркоупотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем в том числе эти (три СМИ, – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, в комиссии Госдумы по иностранному вмешательству считают, что «Медуза», BBC и «Радио Свобода» находятся в числе иностранных НПО, которые пытаются добиться в РФ легализации наркотиков.



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МВД заявило о проверке всех СМИ на пропаганду наркотиков

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