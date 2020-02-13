Москва предложила ООН, ЕС и США обсудить «сделку века»

13.02.2020, 19:26, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва предлагает в скором времени провести встречу спецпредставителей ООН, ЕС, РФ и США.

«Обнародованная администрацией США 28 января 2020 года «сделка века» не может стать основой решения палестино-израильского вопроса, поскольку не учитывает основные элементы общепризнанной международно-правовой базы ближневосточного мирного процесса, зафиксированные в резолюциях СБ и ГА ООН и Арабской мирной инициативе», – говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат добавила, что для достижения справедливого и окончательного ближневосточного урегулирования мировому сообществу необходимо проводить слаженные действия. Она отметила, что для прямых палестино-израильских переговоров под международной эгидой не может быть альтернативы.

«В этой связи считаем, что роль эффективного посредника должен взять на себя международный «квартет» в составе ООН, ЕС, РФ и США, являющийся единственно признанным СБ ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса. При этом предлагаем провести в ближайшее время встречу «четверки» на уровне специальных представителей» – заключила Захарова.

Во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что российская сторона по-прежнему готова предоставить площадку для переговоров между лидерами Израиля и Палестины по урегулированию конфликта.

28 января Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, однако Аббас отверг предложение Вашингтона, заявив о разрыве всяческих отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – усиление позиций РФ на Ближнем Востоке.



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Москва предложила ООН, ЕС и США обсудить «сделку века»

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