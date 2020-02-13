13.02.2020, 19:24, Новости дня

Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Его врио назначен мэр Обнинска Владислав Шапша. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В июле 2019 года стало известно, что Артамонов не будет баллотироваться на новый срок и может уйти в отставку во время очередной ротации губернаторов.

Позже появилась информация о том, что после отставки он будет выдвинут в сенаторы и возглавит комитет по бюджету.

Как отмечает РБК, Артамонов — занимает второе место по длительности работы на губернаторском посту после главы Белгородской области Евгения Савченко. Он является губернатором с 2000 года.

Калужская область при Артамонове вошла в число регионов-лидеров по темпу роста экономики.

РИА «Новости» пишет, что Владислав Шапша проходит обучение по Программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Ее называют «школой губернаторов».

Шапша в 2006 году стал управляющим делами главы администрации Обнинска, потом — его замом, а в сентябре 2015 года возглавил администрацию города.