«Петросян – таракан, Тарасов – крыса»: Иван Ургант пошутил на тему бывших мужей

13.02.2020, 19:21, Разное

Отечественный телеведущий Иван Ургант в недавнем эфире вечернего шоу пошутил на тему бывших мужей, обсуждая новость об «акции» в американском зоопарке. Шоумен предположил, что в День влюблённых там может появиться много тараканов с именем «Петросян» и «крыс – Тарасовых».
Суть новости в том, что в одном из зоопарков штата Техас решили провести необычную акцию. В честь праздника влюблённых, традиционно отмечающегося 14 февраля, посетители могут называть разных животных именами бывших избранников, а затем скармливать их хищникам. Иван Ургант пошутил, что многие мыши, к примеру, могут носить имя расставшегося с Ириной Шейк Брэдли Купера, тараканы станут «Петросянами», а крыс назовут именем экс-супруга «поющей ведущей» Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова. Ургант постарался быстро закончить фразу, с юмором заметив, что переходит к другим новостям, пока на него «никто не обиделся».

Ранее Ивану Урганту уже приходилось в эфире шоу приносить извинения. В первый раз – за шутку, на которую оскорбились верующие, второй – за юмор о космонавтах, которыми, как сказал шоумен, после снятия некоторых ограничений смогут стать люди с судимостями и психическими отклонениями.



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«Петросян – таракан, Тарасов – крыса»: Иван Ургант пошутил на тему бывших мужей

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