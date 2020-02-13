Тесть звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита умер от рака

13.02.2020, 19:21, Разное

В семье известного актера Бурака Озчивита произошло горе — у его супруги Фахрие Эвджен умер отец. Мужчина скончался от рака вчера в больнице, а артист постоянно находится рядом с избранницей и поддерживает ее.
Рамазан Эвджен скончался после длительной борьбы с раком. Мужчине поставили диагноз около двух лет назад. Не так давно медики удалили пациенту часть желудка, но метостазы продолжали прогрессировать и в итоге победить недуг не удалось. В последние несколько дней отец Фахрие Эвджен провел в больнице, его самочувствие резко ухудшилось.

Сообщение о гибели мужчины было опубликовано в турецких СМИ. Известно, что на данный момент актрису поддерживает ее супруг — звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит. Артистка была очень близка с родителем, а потому его уход из жизни — тяжелая для нее утрата.



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Тесть звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита умер от рака

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