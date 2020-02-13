Xiaomi презентовала аксессуары для нового флагмана Mi 10

13.02.2020, 19:21, Разное

Сегодня, 13 февраля, технологический гигант Xiaomi презентовал в Китае новые флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro. Кроме этого, в ходе мероприятия были представлены аксессуары, совместимые не только с новинками, но и с другими устройствами производителя.
В числе аксессуаров, к примеру, Bluetooth-колонка, которую можно использовать как для прослушивания музыки, так и в качестве достаточно мощного 30-ватного беспроводного зарядного устройства для Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Данный девайс на территории Поднебесной можно приобрести за сумму, эквивалентную 36 долларам. Также представлен аксессуар стоимостью около 43 долларов, в большей степени способный заинтересовать геймеров. С его помощью из смартфона можно сделать некий аналог игровой приставки, для чего подключаются физические контроллеры. Заряда аккумуляторной батареи, как было заявлено, достаточно для 40 часов автономной работы.

Еще одной интересной для поклонников китайского бренда новинкой может оказаться специальный кулер, с помощью которого можно снизить температуру Xiaomi Mi 10 примерно на 10 градусов. На внутреннем рынке производителя данный аксессуар предлагают за 129 юаней, или 19 долларов.



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Xiaomi презентовала аксессуары для нового флагмана Mi 10

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