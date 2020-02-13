Роскосмос анонсировал новый контракт с НАСА по доставке астронавтов на МКС

13.02.2020, 19:19, Новости дня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что контракт госкорпорации и НАСА на покупку мест в на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС может быть подписан в апреле.

«Пуск будет, вы знаете, в первой декаде апреля с Байконура пилотируемый. Мы ожидаем присутствие делегации НАСА и посла США на Байконуре, и думаю, что к этому моменту проведем необходимые переговоры и контракт будет подписан», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

Напомним, в справочных материалах НАСА к проекту федерального бюджета США на 2021 финансовый год отмечалось, что агентство продолжит закупать места на российских кораблях «Союз» для своих астронавтов.



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Роскосмос анонсировал новый контракт с НАСА по доставке астронавтов на МКС

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