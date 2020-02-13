Глава Росмолодежи призвал участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

13.02.2020, 19:19, Новости дня

«Я, как гражданин, приму участие в голосовании и призываю всех поддержать предложенные поправки», – сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Он также приветствовал слова президента Владимира Путина, который поддержал идею включить в Конституцию упоминание о молодежной политике.

«Конечно, закрепление в Конституции, на столь высоком уровне, понятия, связанного с молодежной политикой – очень правильная инициатива, с которой выступили представители общественных организаций», – сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

По его словам, эта инициатива обсуждается в международном сообществе и находит поддержку. «И если говорить о предстоящем голосовании, то я, как гражданин, приму в нем участие и призываю всех принять в нем участие, поддержать предложенные поправки, потому что это моя гражданская позиция. Тем более, когда столь важное предложение нашло поддержку президента», – подчеркнул Бугаев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по Конституции поддержал идею о включении в Основной закон упоминания о молодежной политике. Так он ответил на предложение председателя Российского союза сельской молодежи Юлии Оглоблиной.

«Я согласен с вами, идея правильная. Поработаем над этим. Спасибо большое», – сказал Путин.

Оглоблина отметила, что в РФ в настоящий момент проживает около 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет, но «вместе с тем в Конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике, это является одной из главных причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер, федерального закона нет».



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Глава Росмолодежи призвал участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

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