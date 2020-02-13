Мнение: Школьница избежала 9 лет тюрьмы

13.02.2020, 19:18, Разное

История, произошедшая почти два года назад, не тронула разве что бесчувственного. Пока одни испытывали сострадание, вторые – страх, а третьи в недоумении разводили руками, совсем еще юной девушке пришлось встретиться лицом к лицу с системой и борьбой против неё.



В июне 2018 года 18-летняя жительница Подмосковных Химок Дарья Агений приехала в Туапсе вместе с группой школьников в качестве сопровождающей – хотела слегка подзаработать. Передав бразды правления вожатым, девушка отправилась изучать город и окрестности. Ввиду сезона все гостиницы города были забиты туристами, и Дарьей пришлось забронировать койку в хостеле.

Заселившись, девушка отправилась на поиски магазина. Местные быстро довели её до места назначения, предложили подождать и даже проводить обратно, но Дарья отказалась, о чём впоследствии не раз пожалела.

О дальнейшем развитии событий многие в курсе: на обратном пути за девушкой увязался мужчина – «ухажёр» был сильно пьян, постоянно наваливался на девушку, пытался прижать к стене и явно намеревался надругаться. Оценив обстановку, Дарье ничего не оставалось, как защищаться ножом, который она взяла на случай самообороны. Как итог: получив ранения, мужчина скрылся, а Дарья, вернувшись спустя несколько дней в Химки, отходила от случившегося.

«Первого августа ко мне пришли трое оперов с наручниками, — вспоминает девушка. – Они сказали, что я преступница, чуть не убила человека, и что везут меня в тюрьму. Забрали, в тот же день повезли в Туапсе. Было очень страшно, потому что всю дорогу до аэропорта, оперативники говорили мне: У вас будет всё очень плохо. Дарья, у вас сто одиннадцатая статья и вы, вероятно, сядете».

В ходе разговора с группой СК, девушка ознакомилась с версией так называемого «потерпевшего»:

«Он говорит, что выпил с друзьями и шёл по улице домой, когда к нему подошла девушка. Она якобы спросила, где можно переночевать. Он ответил, что недалеко есть хостел и стал провожать девушку туда. По пути – читал Есенина. Предложил остаться – отказала. Нежно взял за руку – ударила ножом».

Нелепая во всех смыслах история всё больше казалось очевидным фейком: перед оперативной группой находилась далеко не легкомысленная дама, а примерный и творческий ребенок из вполне себе хорошей семьи.

«Узнав Дашу, сразу понимаешь, что это полный бред» — скажет чуть позже адвокат девушки и сумеет убедить в этом следователя. Таким образом, общими усилиями в ноябре 219 года удалось смягчить обвинение с девяти лет заключения до года, но и с таким «добродушным» решением не Дарья и её адвокат не согласились.

Сегодня же стало известно, что полиция прекратила уголовное дело против Дарьи Агений за отсутствием состава преступления. Примечательно, что во время следствия у девушки появились даже последователи: так в 2019 году в Сети обнародовали акцию — «Сама не виновата» — в поддержку тех, кто столкнулся с насилием. По словам девушки, ситуация, которую она пережила, нашла отклик у тысячи женщин.