Мнение: Школьница избежала 9 лет тюрьмы

13.02.2020, 19:18, Разное

История, произошедшая почти два года назад, не тронула разве что бесчувственного. Пока одни испытывали сострадание, вторые – страх, а третьи в недоумении разводили руками, совсем еще юной девушке пришлось встретиться лицом к лицу с системой и борьбой против неё.


В июне 2018 года 18-летняя жительница Подмосковных Химок Дарья Агений приехала в Туапсе вместе с группой школьников в качестве сопровождающей – хотела слегка подзаработать. Передав бразды правления вожатым, девушка отправилась изучать город и окрестности. Ввиду сезона все гостиницы города были забиты туристами, и Дарьей пришлось забронировать койку в хостеле.

Заселившись, девушка отправилась на поиски магазина. Местные быстро довели её до места назначения, предложили подождать и даже проводить обратно, но Дарья отказалась, о чём впоследствии не раз пожалела.

О дальнейшем развитии событий многие в курсе: на обратном пути за девушкой увязался мужчина – «ухажёр» был сильно пьян, постоянно наваливался на девушку, пытался прижать к стене и явно намеревался надругаться. Оценив обстановку, Дарье ничего не оставалось, как защищаться ножом, который она взяла на случай самообороны. Как итог: получив ранения, мужчина скрылся, а Дарья, вернувшись спустя несколько дней в Химки, отходила от случившегося.

«Первого августа ко мне пришли трое оперов с наручниками, — вспоминает девушка. – Они сказали, что я преступница, чуть не убила человека, и что везут меня в тюрьму. Забрали, в тот же день повезли в Туапсе. Было очень страшно, потому что всю дорогу до аэропорта, оперативники говорили мне: У вас будет всё очень плохо. Дарья, у вас сто одиннадцатая статья и вы, вероятно, сядете».

В ходе разговора с группой СК, девушка ознакомилась с версией так называемого «потерпевшего»:

«Он говорит, что выпил с друзьями и шёл по улице домой, когда к нему подошла девушка. Она якобы спросила, где можно переночевать. Он ответил, что недалеко есть хостел и стал провожать девушку туда. По пути – читал Есенина. Предложил остаться – отказала. Нежно взял за руку – ударила ножом».

Нелепая во всех смыслах история всё больше казалось очевидным фейком: перед оперативной группой находилась далеко не легкомысленная дама, а примерный и творческий ребенок из вполне себе хорошей семьи.

«Узнав Дашу, сразу понимаешь, что это полный бред» — скажет чуть позже адвокат девушки и сумеет убедить в этом следователя. Таким образом, общими усилиями в ноябре 219 года удалось смягчить обвинение с девяти лет заключения до года, но и с таким «добродушным» решением не Дарья и её адвокат не согласились.

Сегодня же стало известно, что полиция прекратила уголовное дело против Дарьи Агений за отсутствием состава преступления. Примечательно, что во время следствия у девушки появились даже последователи: так в 2019 году в Сети обнародовали акцию — «Сама не виновата» — в поддержку тех, кто столкнулся с насилием. По словам девушки, ситуация, которую она пережила, нашла отклик у тысячи женщин.

Источник: Теория элит



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Мнение: Школьница избежала 9 лет тюрьмы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / В Сети показали забавный и необычный тюнинг Volkswagen Golf

26.12 / Эксперты назвали самый популярный в России смартфон

04.12 / Мнение: Лукашенко грозят Майданом, если он договорится с Путиным

08.01 / Сергей Шнуров посвятил шутливое стихотворение отечественным фильмам

16.01 / Наука: Тау-белок предскажет атрофию мозга при раннем «Альцгеймере»

02.01 / Пикап Ford Ranger Raptor может получить двигатель V8

01.02 / Документальный фильм, концерт и выпуск телешоу: Первый канал отмечает день рождения Льва Лещенко

08.02 / Дочь Вячеслава Тихонова Анна раскрыла подробности встречи отца с провидицей Вангой

24.12 / В Санкт-Петербурге водитель расстрелял и переехал пешехода

10.01 / Медики: Женщины чаще мужчин страдают от кариеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика