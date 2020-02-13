Девять законодателей призвали Трампа не урезать программу продовольственных карточек

13.02.2020, 19:14, Новости дня

Группа американских законодателей обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом не урезать бюджет программы продовольственных карточек, выдвинув оригинальный аргумент: когда-то они сами пользовались этой программой.

На этой неделе президент предложил сократить на 15 миллиардов долларов 71-миллиардный бюджет программы продовольственной помощи.

Президент настаивает на том, что многие американцы, получающие продовольственные карточки, на самом деле в них не нуждаются, учитывая уверенное состояние экономики и низкий уровень безработицы. Ранее администрация уже ужесточила критерии для участия в программе.

Девять законодателей-демократов направили Трампу письмо, в котором рассказали, что сами пользовались этой программой, когда их семьи испытывали финансовые трудности.

Член Палаты представителей Раджа Кришнамурти рассказал, что в 1970-е годы, когда он был маленьким ребенком, его родители, иммигрировавшие из Индии, несколько лет участвовали в программе.

«Родители не любят об этом говорить», – добавил он.

Отец Кришнамурти учился на инженера в Нью-Йорке и работал ассистентом преподавателя, получая скромную зарплату, и семье приходилось нелегко.

Законодатели призвали администрацию «отменить все предложенные сокращения», отметив: «Мы обращаемся к вам от лица 36 миллионов американских семей, которые сейчас полагаются на эту программу, чтобы сводить концы с концами и помочь следующему поколению подняться в социально-экономической иерархии, как когда-то полагались и наши семьи».

Письмо подписали сенатор Пэтти Мюррей и восемь членов Палаты представителей: Кришнамурти, Барбара Ли, Робин Келли, Рашида Тлаиб, Салуд Карбаджал, Джаханна Хейес, Гвен Мур и Альма Адамс.

Как ожидается, предложение Трампа урезать бюджет продовольственной программы не получит поддержки Конгресса. Администрации не удалось провести эту инициативу, даже когда республиканцы контролировали обе палаты Конгресса, а сейчас Палата представителей находится под контролем демократов.

Однако администрация уже ужесточила критерии программы, в связи с чем число ее участников, как ожидается, сократится почти на 700 000 человек.

По словам Кришнамурти, важно донести до администрации, что речь идет о «системе поддержки, которой пользуется более широкий сегмент общества, чем кажется».