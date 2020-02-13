Франция назвала сотрудничество с Россией приоритетом

13.02.2020, 19:12, Новости дня

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что усиление экономического сотрудничества с Россией является приоритетом.

«Укрепление экономического сотрудничества между Францией и Россией является приоритетной задачей», – сообщил в соцсетях французский министр после встречи с главой российского Минпромторга Денисом Мантуровым, передает ТАСС.

В четверг Мантуров заявил, что французская компания Safran может принять участие в проекте российско-китайского авиалайнера CR929.