У комбата «Украинской добровольческой армии» Гергерта неоперабельный рак желудка, его лечат в Вене

13.02.2020, 19:06, Новости дня

Бывший командир 8-й отдельной роты ДУК «Правый сектор», впоследствии командир 8-го отдельного батальона «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт с позывным Червень 10 февраля поступил в клинику австрийской столицы Вены, у него неоперабельный рак желудка.

Червень опубликовал в Facebook фото из палаты.

Сьогодні розпочався мій етап — лікування у Відні. Дякую за вашу підтримку. Продовжую боротись з недугою. З Божою поміччю нам все вдасться!Разом – сила! Posted by Andriy Gergert on Esmaspäev, 10. veebruar 2020

О тяжелой болезни добровольца стало известно в январе.

В Украине Гергерт прошел лапароскопию, также ему вшили специальный порт в вену возле ключицы, писали на странице «Аратта 8-й батальон УДА» в Facebook.

«Врачи отметили, что хирургическое удаление опухоли не поможет. Нужна только жесткая химиотерапия и препараты для поддержания иммунитета», – рассказали побратимы комбата.

Детальніше про ситуацію зі станом здоров’я нашого Комбата!Вчора Andriy Gergert Андрій Гергерт провели лапароскопію —… Posted by Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії on Teisipäev, 21. jaanuar 2020

Друзья Червня организовали несколько концертов в его поддержку.

Гергерт (Червень) – один из ближайших соратников экс-лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша. С 2014 года воевал на Донбассе. В 2016 году награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. У него четверо детей.