В уфимский кинопрокат вышел фильм «Лёд 2», снятый при участии телеканала «Россия»

13.02.2020, 19:06, Новости дня

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14 февраля в широкий прокат выходит художественный фильм "Лёд 2". Эта спортивная мелодрама снята при участии телеканала "Россия". С предпремьерного показа передает корреспондент ГТРК "Башкортостан" Марина Кулагина.

Зрители по достоинству оценили романтическую историю хоккеиста Саши и фигуристки Нади, роли которых исполняют Александр Петров и Аглая Тарасова. Первая часть фильма "Лёд", вышедшая в 2018 году, превзошла даже ожидания его создателей. Фильм имел большой успех у публики и уже успел стать народным кинохитом.

Вторая часть картины является долгожданным продолжением этой истории любви. В ней главные герои уже женаты и больше всего на свете они мечтают о появлении ребенка. Правда, за эту мечту им придется заплатить невообразимо высокую цену. После целой серии потрясений сложно надеяться на счастливый конец. Но, как в настоящей сказке, чудо обязательно должно произойти.

Картина "Лёд 2", снятая при участии "Телеканала "Россия", будет отличным подарком к приближающейся весне: зрителей ожидают сильные эмоции, интересный и жизненный сюжет, яркое музыкальное сопровождение и уже полюбившиеся актеры в главных ролях. Отметим, фильм уже успели увидеть жители Нижнего Новгорода и Краснодара.

 

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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В уфимский кинопрокат вышел фильм «Лёд 2», снятый при участии телеканала «Россия»

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