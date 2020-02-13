Фуркад собрался судиться с Резцовой

13.02.2020, 19:06, Новости дня

Французский биатлонист Мартен Фуркад намерен подать в суд на Анфису Резцову. Ранее трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что француз пользуется медицинской поддержкой.

Слова Анфисы Резцовой, произнесенные в интервью "Советскому спорту" –"Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает", привели в бешенство француза. Фуркад написал на своей странице в социальной сети, что Резцова выжила из ума. Через несколько часов Мартен сказал, что поручит своему адвокату подготовить иск против Резцовой. " Я никогда не принимал допинг, и у меня никогда не было терапевтических исключений", — сообщил пятикратный олимпийский чемпион.

Анфиса Резцова отреагировала на резкий выпад француза. " Он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого не достоин. Зря он так сказал в адрес трехкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел", — приводит слова знаменитой российской биатлонистки и лыжницы РИА Новости.