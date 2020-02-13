Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Эстонии из-за теплой погоды

13.02.2020, 19:06, Новости дня

Чемпионат Европы по биатлону перенесен в другое место из-за теплой погоды, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти в эстонском городе Отепя, но из-за теплой погоды организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для проведения турнира.

Международный союз биатлонистов принял решение перенести чемпионат Европы в Беларусь на базу «Раубичи», которая располагается недалеко от Минска.

Министерство спорта и туризма Беларуси и организаторы соревнования в «Раубичи» заверили, что готовы к проведению чемпионата Европы.

Европейское первенство по биатлону пройдет с 26 февраля по 1 марта, а в его рамках состоятся женские и мужские спринт, гонки преследования и индивидуальные гонки, а также обычная и одиночная смешанные эстафеты.

База «Раубичи» уже принимала чемпионат Европы по биатлону в 2019-м, 2004-м и 1998 годах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Эстонии из-за теплой погоды

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