Екатерина Александрова уверенно победила хорватку Векич на турнире в Санкт-Петербурге

13.02.2020, 19:06, Новости дня

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Продолжается турнир ВТА St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом 783 тысячи долларов. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг соревнований.

Соперницей первой ракетки РФ была хорватская теннисистка Донна Векич, Первый сет Екатерина уверенно выиграла 6:1. Во второй партии Векич оказала сопротивление, но все же Александрова взяла верх 7:5. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира. Ей предстоит сыграть с чешкой Петрой Квитовой.



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Екатерина Александрова уверенно победила хорватку Векич на турнире в Санкт-Петербурге

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