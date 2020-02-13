Екатерина Александрова уверенно победила хорватку Векич на турнире в Санкт-Петербурге

13.02.2020, 19:06, Новости дня

Продолжается турнир ВТА St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом 783 тысячи долларов. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг соревнований.

Соперницей первой ракетки РФ была хорватская теннисистка Донна Векич, Первый сет Екатерина уверенно выиграла 6:1. Во второй партии Векич оказала сопротивление, но все же Александрова взяла верх 7:5. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира. Ей предстоит сыграть с чешкой Петрой Квитовой.