Турчак высказался об упоминании единства РФ в Конституции

13.02.2020, 19:05, Новости дня

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Крым и Севастополь – неотъемлемая часть России, закрепление этой нормы в Конституции – верный шаг.

«Президент РФ Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции территориальную целостность нашей страны, запрет на отчуждение ее территорий. Чтобы никто и никогда не мог разделить ее на части. Вне зависимости от политической конъюнктуры и руководства страны. Считаю такую позицию единственно верной. На протяжении многих веков наши предки создавали Россию, расширяли ее границы, защищали от врагов. От Калининграда до Курильских островов – это все наше национальное, историческое наследие. Оно – бесценно, и растратить, разбазарить его – нельзя. Один раз мы через этот болезненный процесс прошли. Больше – не позволим», – подчеркнул Турчак, сообщается на сайте «Единой России».

Турчак отметил, что особую роль играет народный выбор, который сделали весной 2014 года жители Крыма и Севастополя.

«Желание воссоединиться с Россией тогда поддержало абсолютное большинство людей. Причем по обе стороны Керченского пролива. И президент сегодня еще раз четко дал понять, что Крым и Севастополь – неотъемлемая часть России. И никто не сможет это изменить. Закрепить такое положение в Конституции – будет правильно. РФ должна быть единой» – заключил секретарь генсовета партии.

Напомним, президент Владимир Путин согласился с идеей конституционно запретить отчуждение территорий России. Об этом он сообщил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. «Идея сама по себе мне нравится, – сказал Путин.



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Турчак высказался об упоминании единства РФ в Конституции

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