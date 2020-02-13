В Сети показали краш-тест смартфона Motorola RAZR 2019 с гибким дисплеем

13.02.2020, 19:04, Разное

Компания Motorola, специализирующаяся в сфере коммуникации и электроники, в начале текущего года начала продажи складного смартфона RAZR 2019 с гибким дисплеем. В Сети появился ролик, демонстрирующий краш-тест вышедшей на рынок новинки.
Отзывы первых покупателей Motorola RAZR 2019 оказались довольно неоднозначными. В частности, поступали жалобы на громкие щёлкающие звуки при складывании устройства, что доставляет некоторый дискомфорт, особенно с учётом ценника в 1,5 тысячи долларов. На одном из каналов видеохостинга YouTube решили проверить, действительно ли у смартфона есть проблемы со сборкой, и насколько он всё же надёжен. В процессе выяснилось, что щелчки присутствуют, но в целом новинка от Motorola может перенести значительные механические воздействия без серьёзных повреждений.

К примеру, Motorola RAZR 2019 продолжает работать без сбоев даже при попадании мелкого мусора. Гибкий дисплей также оказался прочным, единственное, чего не стоит делать пользователю – выгибать экран в обратную сторону, так как для этого он не предназначен и легко может треснуть. OLED-экран также вполне устойчив к царапинам, если не применять силу и не наносить повреждения острыми предметами сознательно.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Сети показали краш-тест смартфона Motorola RAZR 2019 с гибким дисплеем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / «Противненький»: преобразившийся Шепелев вызвал омерзение

23.12 / На Украине нашли почти идеальную модель «Москвич-407»

09.02 / Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на слова Татьяны Навки о здоровье актрисы

26.12 / Звезда Instagram ошарашила народ родами в воде

13.01 / Страстные поцелуи на пляже: Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс подтвердили роман

09.01 / Здоровье: Ученые нашли способ борьбы с раком при помощи обычной соли

16.01 / Медики рассказали, как сохранить свою память до 80 лет

26.12 / Бывший муж принцессы Норвегии Марты Луизы покончил жизнь самоубийством

09.02 / Как заработать на разрушении России

02.02 / «Ушел, не дождавшись внуков и моих песен»: Игорь Крутой вспомнил об отце в день его рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика