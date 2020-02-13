В Сети показали краш-тест смартфона Motorola RAZR 2019 с гибким дисплеем

13.02.2020, 19:04, Разное

Компания Motorola, специализирующаяся в сфере коммуникации и электроники, в начале текущего года начала продажи складного смартфона RAZR 2019 с гибким дисплеем. В Сети появился ролик, демонстрирующий краш-тест вышедшей на рынок новинки.

Отзывы первых покупателей Motorola RAZR 2019 оказались довольно неоднозначными. В частности, поступали жалобы на громкие щёлкающие звуки при складывании устройства, что доставляет некоторый дискомфорт, особенно с учётом ценника в 1,5 тысячи долларов. На одном из каналов видеохостинга YouTube решили проверить, действительно ли у смартфона есть проблемы со сборкой, и насколько он всё же надёжен. В процессе выяснилось, что щелчки присутствуют, но в целом новинка от Motorola может перенести значительные механические воздействия без серьёзных повреждений.

К примеру, Motorola RAZR 2019 продолжает работать без сбоев даже при попадании мелкого мусора. Гибкий дисплей также оказался прочным, единственное, чего не стоит делать пользователю – выгибать экран в обратную сторону, так как для этого он не предназначен и легко может треснуть. OLED-экран также вполне устойчив к царапинам, если не применять силу и не наносить повреждения острыми предметами сознательно.