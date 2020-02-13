13.02.2020, 19:04, Разное

Apple может представить iPad Pro 5G во второй половине 2020 года. Информацией об этом поделилась газета DigiTimes.

Источник заявляет, что уже осенью этого года Apple презентует новый iPhone и iPad Pro 5G. Стоит отметить, что Qualcomm уже делала официальное заявление о своей работе над чипом 5G для iPhone. При этом до недавнего времени не было никакой информации об iPad Pro 5G. Ранее предполагалось, что данный планшет разработчик презентует весной 2021 года. Ожидается, что новинки будут оснащены 5-нм процессорами A14. Кроме того, они смогут поддерживать быстрые частоты mmWave. Qualcomm, по всей видимости, встроит свой модем Snapdragon X55 в iPhone, однако пока нет данных о том, какой модем будет установлен в iPad. Единственной компанией, которая будет заниматься разработкой VCSEL-компонентов для ToF-датчиков, стала Win Semi. Не исключено, что ToF-модули будут встроены в обе новинки. Смартфон дебютирует в сентябре, а планшет, скорее всего, через месяц после этого.

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