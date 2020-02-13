В России цены на смартфоны Samsung упали на 40%

13.02.2020, 19:04, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung объявил о снижении стоимости некоторых собственных устройств на рынке России. После падения цен ряд смартфонов можно приобрести с экономией до 40%.
Более чем на 9 тысяч рублей благодаря объявленной производителем акции снизилась стоимость появившегося несколько лет назад на рынке РФ Samsung Galaxy S9+ с накопителем на 256 ГБ. Если на старте продаж поклонники бренда могли приобрести данный смартфон за 76 тысяч рублей, то сейчас – за 66,9 тысяч. Также упала цена модели Galaxy A30s с флэш-памятью объёмом 32 ГБ. В этом случае сумма экономии составляет около 2 тысяч рублей, и купить устройство со скидкой можно за 13,9 тысячи, а базовую вариацию того же гаджета – за 12,9 тысячи рублей.

Распространяется акционное предложение и на аксессуары от Samsung. В их число вошли внешние аккумуляторы, чехлы, беспроводные колонки и наушники.



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В России цены на смартфоны Samsung упали на 40%

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