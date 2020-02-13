Губернатор Калужской области Артамонов ушел по собственному желанию

13.02.2020, 19:02, Новости дня

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Срочные сообщения пресс-службы Кремля. Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова — он написал заявление по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Владислава Шапшу.

Указ опубликован на сайте Кремля.

Телеканал "Россия 24" показал кадры встречи президента с Владиславом Шапшой.

с 18 сентября 2015 года и до последнего времени Владислав Шапша занимал должность мэра Обнинска (Калужская область). До этого — с 2006 года — работал управляющим делами, а потом заместителем главы городской администрации. Родился в Обнинске в 1972 году, закончил Обнинский институт атомной энергетики.

Анатолий Артамонов занимал пост калужского губернатора с 2000 года.



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Губернатор Калужской области Артамонов ушел по собственному желанию

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