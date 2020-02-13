Причиной смертельной аварии под Псковом стало превышение скорости

13.02.2020, 19:01, Новости дня

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Причиной ДТП в Псковской области, где погибли 8 человек, стало превышение скорости.

Авария произошла в ночь на 13 февраля в Пустошкинском районе около деревни Рудо. Столкнулись микроавтобус Mercedes и фура Volvo. В результате погибли восемь человек, все они были гражданами Украины. Также известно о двух пострадавших в результате аварии — водителе фуры и пассажирке микроавтобуса. По версии следствия, водитель микроавтобуса вылетел на встречную полосу, наехал на ограждение и врезался в большегруз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, передает ТАСС. В настоящее время причины аварии выясняются, назначено несколько экспертиз.

 



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Причиной смертельной аварии под Псковом стало превышение скорости

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