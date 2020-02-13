США отказываются сотрудничать с советом по правам человека ООН

13.02.2020, 19:01, Новости дня

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Правительство США отказалось предоставить информацию для базы данных компаний, работающих на контролируемых Израилем территориях, которую недавно обнародовал Совет по правам человека ООН, передает Reuters.

По словам Помпео, такой список подрывает мирные усилия на Ближнем Востоке.

"Соединенные Штаты уже давно выступают против создания или выпуска этой базы данных", — отметил чиновник в заявлении.

"Его публикация только подтверждает неослабевающий антиизраильский уклон, столь распространенный в ООН. Попытки изолировать Израиль противоречат всем нашим усилиям по созданию условий, благоприятствующих израильско-палестинским переговорам, которые ведут к всеобъемлющему и прочному миру", — сообщил Помпео.

Как сообщалось ранее, в конце января американская сторона объявила о мирной инициативе по решению израильско-палестинского многолетнего конфликта.

Предложение, которое выдвинул президент США Дональд Трамп, даст Израилю большую часть того, в чем страна нуждалась на протяжении всего конфликта: спорный город Иерусалим и признание израильского суверенитета над поселениями на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь Палестина полностью отвергла предложение Вашингтона, а израильская сторона решительно его поддержала.



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США отказываются сотрудничать с советом по правам человека ООН

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