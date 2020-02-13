Зачем Самарской области реформа ТКО?

13.02.2020, 18:58, Новости дня

По данным Росприроднадзора, российские свалки занимают 4 миллиона гектаров. Это площадь Нидерландов или Швейцарии. Территории свалок ежегодно увеличиваются. Занимать позицию: «Давайте оставим все, как было» конечно можно, вот только грозит это реальным мусорным коллапсом и экологическим кризисом.

Известная проблема

Только в Самарской области количество несанкционированных свалок на начало 2019 года составляло 984 свалки. До прихода регионального оператора оплата по вывозу мусора производилась за прием отходов от жителей и юридических лиц, а не за факт доставки их на полигон, отследить маршруты мусоровозов было невозможно. Полигоны не были обустроены весовым контролем.

Попытки привести отрасль в порядок уже были, региональные власти разрабатывали и утверждали целевые программы совершенствования системы обращения с отходами (2009 год). Но в реальности положительные изменения стали возможны только после реформирования системы на федеральном уровне и запуска президентом национального проекта «Экология».

Какие цели преследует реформа ТКО:

Остановить рост количества незаконных свалок и ликвидировать те свалки, что уже образованы;

За 2019 год региональным оператором ЭкоСтройРесурс совместно с органами МСУ и перевозчиками в Самарской области было ликвидировано 626 свалок. Рост несанкционированных свалок удается сдерживать, в том числе из-за новой схемы работы с перевозчиками. Сейчас они экономически заинтересованы в доставке отходов на полигоны. Сбрасывать мусор в овраги больше нет смысла, спасибо реформе. А если дополнительно внести поправки на местном уровне и пересмотреть систему штрафных санкций, для тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, новые свалки и вовсе перестанут появляться.

Ввести централизованную систему обучения в образовательных учреждениях, где детей будут учить разделять мусор и рассказывать об уроне экологии, наносимом при выбрасывании мусора куда попало. Учить детей стараться использовать в быту меньше неперерабатываемых материалов;

Региональный оператор Самарской области ЭкоСтройРесурс уже запустил проекты по повышению экологической грамотности среди населения. Только за первый год работы компания выступала участником большинства крупных мероприятий в регионе и организатором экологических акций. ЭкоСтройРесурс проводит экоуроки в школах и детских садах, где в игровой форме сортрудники рассказывают детям об экологических проблемах, о важности сортировки и переработки мусора.

Перерабатывать весь мусор, который можно снова пустить в дело;

Самарская область показала отличный результат в работе по привлечению средств инвесторов – в регионе запланировано строительство трех современных экотехнопарков, включающих в себя объекты по сортировке, обработке, утилизации и объекты по производству сырья из отобранных фракций с дальнейшим производством конечной продукции. Уже подписан инвестиционный меморандум и началась подготовительная работа. Работа экотехнопарков нацелена на то, чтобы сырье оставалось в регионе.

В области уже запущено и работает четыре мусоросортировочные станции.

Научить всех жителей РФ разделять отходы на “сухие” и “мокрые”. В одно ведро/контейнер выбрасывать то, что можно переработать, — стекло, бумагу, пластик, в другое — все остальное;

Главная проблема введения раздельного сбора мусора не только в том, что данная отрасль убыточна, а еще в том, что основная масса людей не сортируют отходы на сухие/мокрые. А ведь смешанные отходы практически не поддаются обработке, количество извлекаемых из них фракций минимально. Раздельный сбор мусора поощряется населением, но на практике разделяет мусор лишь малый процент активных жителей. “Одобряем, но не разделяем” – такое заключение делают исследовательские центры, проводящие опросы населения.

В каждом регионе важно обеспечить исполнение территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами, выбрать региональных операторов, которые будут направлять потоки ТКО на законные объекты.

В Самарской области региональным оператором стала компания ЭкоСтройРесурс. Министерство энергетики и ЖКХ присвоило данный статус предприятию на 9 лет. Компания приступила к работе 1 января 2019 года и показала хорошие результаты по итогам первого года.

Главная цель реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в России – сокращение количества несанкционированных свалок, прозрачность всех процессов, создание системы сортировки отходов и вторичной переработки.

Изображения и фотоматериалы из свободных источников