Эколог: Я обеими руками проголосую за поправку к Конституции о защите животных и природы

13.02.2020, 18:58, Новости дня

«Миллионы граждан ждут, чтобы в Конституции РФ появилась норма об ответственном отношении к животным и природе. Я всячески поддерживаю ее, я обеими руками за то, чтобы в Конституции была такая норма», – сказал газете ВЗГЛЯД эколог Илья Блувштейн. Так он отреагировал на поддержанную президентом РФ идею закрепить в Конституции ответственное обращение с животными и природным ресурсом.

«Я поддерживаю саму идею внести в Конституцию РФ норму, которая обязывала бы граждан гуманно обращаться с животными. Это фиксация многолетних ожиданий граждан закрепить нравственный подход в правовой норме высшей конституционной силы», – считает эксперт по экологическим правам Совета по правам человека Илья Блувштейн.

По его словам, если такая норма появится, то она может быть сформулирована очень кратко. «В статье 58-й Конституции РФ говорится, что каждый обязан сохранять природу, окружающую среду. Эту статью можно дополнить тем, что надо гуманно обращаться с животными. Тогда появятся основания для формирования государственной политики в этой области. Конституционная норма будет мощным основанием для того, чтобы принимать соответствующие законы и другие правовые нормы», – уверен эколог.

Он напомнил, что сейчас при разработке соответствующих федеральных законов очень трудно отталкиваться от Конституции, «потому что там практически ничего не сказано о животных». «И только то, что на сегодняшний день к животным применимы те же правила, что и к имуществу, что записано в Гражданском кодексе, позволяло каким-то образом регулировать эти отношения. Но все это было неэффективно», – отметил он.

Блувштейн добавил, что обязательно примет участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. «Сейчас будет определен формат, где и как все это будет происходить. Я буду голосовать. Я очень заинтересован. Многие десятилетия лучшие люди страны – писатели, артисты, ученые, военные – добивались того, чтобы гуманное обращение с животными вошло в приоритеты государственной экологической политики. В глубине человеческого существа есть мощная потребность признать за животными право на гуманное к ним обращение. Они чувствующие существа, они так же переживают, так же испытывают боль», – подытожил Илья Блувштейн.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин назвал хорошей идею закрепить в Конституции ответственное обращение с животными и сохранение природного ресурса.

Как сообщает РИА «Новости», на встрече президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил дополнить основной закон страны пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным.

«Идея хорошая. Надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране», – сказал Путин.