Европейский эксперт назвал действия Чехии в отношении РФ антидипломатией

13.02.2020, 18:58, Новости дня

Директор норвежского Института Фритьофа Нансена и эксперт по РФ Ивер Нойманн оценил идею властей Чехии установить памятник российскому политику Борису Немцову напротив российского посольства в Праге.

«Нет, ну что тут можно сказать? Конечно, они имеют на это полное право, но такая мера едва ли способствует возникновению доверия. На самом деле это антидипломатия. Если главная задача дипломатии – наладить хорошие отношения, то в данном случае происходит противоположное. Это выпад в сторону нынешнего российского режима», – сообщил Нойманн в комментарии изданию Dagbladet, передает «Иносми.ру».

Он отметил, что власти Чехии не первые, кто использует подобный прием в политике.

«У посольства Японии в южнокорейском Сеуле стоит скульптура женщины, символизирующая японские преступления против Южной Кореи. Во Вторую мировую войну японцы удерживали 400 тысяч южнокорейских женщин в качестве секс-рабынь, их называли «женщинами для утешения», – отметил эксперт.

Нойманн добавил, что будущая площадь Немцова в Праге хорошо вписывается в «чешскую юмористическую традицию».

Он привел в пример «уродливый» сталинский мемориал в Праге, архитектор которого завещал свои деньги детскому дому для слепых. «Он (архитектор – прим. ВЗГЛЯД) сказал, что им будет проще их принять, ведь они-то мемориал не видели», – сказал Нойманн.

Новое имя площади, по данным издания, будет присвоено 27 февраля, в годовщину смерти Немцова. В торжественной церемонии планируется участие дочери политика, Жанны Немцовой.

«Российская сторона точно выскажется по этому поводу. Они всегда быстро указывают на все оскорбительное, просто не умеют не обращать на такие вещи внимания. Здесь у нас разные стили», – заключил Нойманн.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.