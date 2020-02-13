Не по ГОСТу: Следственный комитет заказал форму тучным сотрудникам

13.02.2020, 18:57, Новости дня

На приобретение одежды ведомство выделило более 82 миллионов рублей.

На сайте госзакупок появилась информация о покупке одежды для региональных сотрудников Следственного комитета России на общую сумму свыше 82 миллионов рублей.

СК готов приобрести за 16 миллионов рублей парадные рубашки двух цветов – белые и синие, летний и «зимний вариант», то есть с длинными и короткими рукавами. В эту сумму входит и покупка футболок, блуз, термобелья (фуфайки и панталоны). Поставщики должны определиться до 29 февраля, а одежду предстоит доставить в 19 регионов России уже до конца апреля.

На закупку точно таких же комплектов непосредственно для ведомства в Уральском федеральном округе СКР выделил 7,8 миллионов рублей.

В сопроводительном документе отмечено, что одежда шьется на «типовые фигуры», по ГОСТу (по «межгосударственным стандартом классификации фигур»). Но возможно и «отклонение» в пошиве по требованию заказчика. Имеются в виду «полнотные группы», размеры, рост которых выходит за рамки ГОСТа.

Фото: Коммерсант



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Не по ГОСТу: Следственный комитет заказал форму тучным сотрудникам

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