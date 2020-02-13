Путин согласился сделать день голосования по Конституции выходным

13.02.2020, 18:57, Новости дня

Им станет один из рабочих дней.

Владимир Путин поддержал проведение голосования по изменению в Конституции в будний день, который сделают выходным. Об этом президент на встрече с рабочей группой по внесению поправок.

Путин отметил, что этот выходной потом не должны «вытащить» из других праздников.

«Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников — первомайских или новогодних», — заявил глава государства.

Путин также заявил, что закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после одобрения россиянами: они должны зафиксировать своё авторство на голосовании. Президент рассказал, что в течение двух дней подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования.

Российский лидер отметил, что все предложения о поправках к Конституции, которые по тем или иным причинам не войдут в Основной закон, будут рассмотрены в Госдуме и правительстве. По его словам, уже поступило более 500 таких предложений.

«Чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций для того, чтобы учесть в своей работе для принятия подзаконных актов. Это обязательно нужно проанализировать. И это ни в коем случае не должно уйти куда-то там «под сукно»»,— сказал Путин.

Как отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников в ходе встречи, при принятии утвержденных поправок потребуется изменить около 50 законодательных актов.

По словам президента, при работе над изменениями важно «не выхолостить» то, что есть, а «ответить на вызовы настоящего времени». Сам закон о поправках должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, «чтобы граждане сами стали его авторами», сказал Владимир Путин.

В январе президент внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию 20 января. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении. Позже он заявил, что поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий президента.