Не ешьте это Г…МО: в России вышла самая полная книга о генно-модифицированных продуктах

13.02.2020, 18:57, Новости дня

Одним из авторов книги стала глава Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) Елена Шаройкина.

Мы это то, что мы едим, утверждал еще Гиппократ. Качество пищи – один из краеугольных камней здоровья человека и уровня его жизни. Еда должна быть полезной вкусной и понятной – то есть не таить в себе потенциальную угрозу. Но последние десятилетия, наряду с органическими, на прилавках лежат генно-модифицированные продукты – ГМО – в отношении которых вопросов больше, чем ответов.

Важно знать об этом явлении как можно больше, понимать что это такое — считают авторы «Энциклопедии ГМО: мифы и правда», презентация русской версии которой состоялась 12 февраля в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Проблема в том, что ученые не могут объяснить, как ГМО влияет на человека – об этом в начале презентации заявила один из авторов энциклопедии, глава Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) Елена Шаройкина. Вот пример – в ходе эксперимента у питавшихся соей хомяков не появилось третье поколение. Почему? Ответов исследователи не дают. И таких загадок в сфере ГМО сотни.

Возможно, на Западе продукты ГМО защищены от критики тем, что их производство очень выгодно производителям, отметил еще один автор книги, профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Антонио. На ГМО-продукты легко получить патент, на них легче заработать. При этом якобы более высокая урожайность у ГМО это миф, отметила соавтор энциклопедии редактор британского портала GMwatch Клэр Робинсон. Напротив, у ГМО-продукции урожайность даже немного ниже, чем у органики.

Но даже если ГМО позволяет дать человечеству больше еды, это не является весомым доводом в его пользу, заявил Майкл Антонио. Нехватка еды у человечества – это еще один миф, который используют маркетологи ГМО-компаний.

«В мире и без ГМО производится достаточно еды, чтобы накормить 14 млрд человек», – сказал профессор. Проблема не в нехватке, а в доступности продуктов, то есть это проблема экономическая, подчеркнул он. Людям просто не хватает денег, чтобы прокормить себя, в том время как прилавки ломятся от продуктов, а в отходы отправляется около 40% всей пищи мира. Майкл Антони призвал не вкачивать больше в пищевые ресурсы при помощи ГМО, а более ответственно относиться к своему рациону, например уменьшить потребление мяса. Профессор напомнил, что на производство одной тонны мяса уходит около восьми тонн зерна. Поэтому если бы человечество меньше тратило органической пищи на скот, то тем более досталось бы органики самим людям.

Тем не менее, жители США и ряда других стран избыточно употребляют ГМО, причем много лет, и результаты налицо. Американская нация – это самая больная нация в мире, заявил профессор Антонио. Так, у 50% детей есть хронические заболевания. Конечно, генно-модицифицированные продукты это лишь одна из причин, подчеркнул он, но их влияние несомненно, это доказано научными методами. Проблема в том, что изменения в исходный продукт вносятся на уровне ДНК, в силу чего происходят непредсказуемые мутации. Кроме прямого повреждения ДНК, когда возникает так называемая генная токсичность, нарушается механика ДНК (эпигенетические повреждения). Как известно, именно мутации в ДНК, изменения на клеточном уровне приводят, например, к возникновению онкологических заболеваний. Есть и другие угрозы. Клэр Робинсон привела в качестве примера генно-модифицированных коров – на выходе ученые получили особи без рогов. Но, лишившись на уровне ДНК рогов, скотина заодно потеряла восприимчивость к антибиотикам. И таких «сюрпризов» ГМО таит в огромном количестве.

Использование ГМО неоправданно ­– так считает не только профессор Королевского колледжа, так считают в России, где запрещено выращивание генетически измененных семян. Это делает Россию самой большой в мире территорией свободной от ГМО. Елена Шаройкина назвала запрет на высеивание ГМО-семян одной из важнейших заслуг Владимира Путина на посту президента. Глава государства счел, что безрассудный авантюризм это последнее, на что стоит опираться в жизненно важных вопросах.

Авторы энциклопедии отметили, что наряду с ГМО в сфере выращивания пищевой продукции существует одно еще крайне опасное явление – гербицид под названием глифосат (он хорошо известен под торговой маркой «Раундап»). Ученые отметили, что в России, к сожалению, глифосат находится в свободной продаже и даже не маркируется как опасное вещество. При этом этот гербицид токсичен, он может повреждать ДНК, вызывать нарушения в хромосомах. Как следствие обработанные глифосатом культуры при употреблении в пищу могут в итоге привести к онкологическим заболеваниям.

В отличие от глифосата, об отсутствии ГМО в продукте можно судить по маркировке на упаковке. Однако слепо доверять этой информации не стоит, заявила Елена Шаройкина, отвечая на вопрос корреспондента «Блокнот». По сути всё остается на совести производителя, а маркировка «Не содержит ГМО» зачастую является всего лишь маркетинговой уловкой. Шаройкина считает, что лучше опираться на свой потребительский опыт. Также она сообщила, что уже много лет ОАГБ реализует проект «Общественный контроль потребительского рынка», который проверяет качество продукции. Несоответствий тому, что говорится на упаковке, за 16 лет найдена масса, рассказала Елена Шаройкина.

Как раз в целях увеличения знаний о ГМО и его подводных камнях в России, после двух успешных, полностью раскупленных за рубежом тиражей, была выпущена «Энциклопедия ГМО: мифы и правда».

В книге дается исчерпывающий и всесторонняя характеристика ГМО, дается оценка исследованиям безопасности генномодифицированных продуктов. Издание книги на русском стало возможным именно благодаря ОАГБ, которая с 2004 года занимается проблемой биологической и генетической безопасности человека.