Многодетным россиянкам предложили жить на заброшенных фермах

13.02.2020, 18:57, Новости дня

Матерям достались фундаменты от строений и кустарники.

Руководству Агаповского района (Челябинская область) грозят серьезные неприятности. Всё из-за того, что они нарушили права многодетных семей в своем районе.

Речь идет о статье 28 Земельного кодекса РФ, согласно которой россияне, имеющие трех и более детей, имеют право получить бесплатно земельный участок. Местные власти, конечно, выдали участки, но матери получили от государства лишь заброшенные фермы, фундаменты от строений и кустарники.

Вопиющие нарушения выявила контрольно-счетная палата Челябинской области и доложила о них прокуратуре. Выяснилось, что 43 земельных участка выделили только тем, кто подал заявку, тогда как их должны предоставлять всем членам семьи в долевую собственность.

Прокуратура поручила главе Агаповского муниципального района в кратчайшие сроки устранить все нарушения.

Подобная история произошла ранее с многодетными семьями в Ульяновске: им должны были дать бесплатно землю под строительство жилья, но чиновники отказывались выполнять это распоряжение. В результате жители объединились и записали для президента Владимира Путина частушки.